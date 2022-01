L’année 2022 sera marquée par de grands retours musicaux tels que Stromae et Pete Doherty

Heureusement qu’il y a les disques. Aux Pays-Bas , Eurosonic , festival défricheur des musiques actuelles à Groningue, sera réduit à une édition virtuelle, en ligne (19-22 janvier). Et en France, c’est le retour des jauges (2.000 personnes maximum en intérieur, 5.000 en extérieur) et de l’interdiction des concerts debout jusqu’à la dernière semaine de janvier.

Pas de date annoncée mais un premier morceau en éclaireur lâché mi-novembre, "The fantasy life of poetry & crime".

Jack White , autre guitariste tellurique qui avait, comme Doherty, relancé le rock dans les années 2000 (avec les White Stripes), déboule en 2022 avec deux albums, "Fear of the dawn" , le 8 avril et "Entering heaven alive" le 22 juillet. Un premier extrait, "Taking me back" , permet d’entendre qu’il n’a rien perdu de sa force de frappe.

"On s’est très bien entendus, donc on a un album", confesse dans Vinyle & Audio Pete Doherty, qui a refait sa vie à Etretat en Normandie.

A ses côtés pour ce titre délicat, on trouve Frédéric Lo, auteur-compositeur méconnu du grand public mais réputé dans le milieu (il avait remis en selle Daniel Darc, autre grand brûlé du rock’n’roll, et travaillé avec Stephan Eicher ou Bill Pritchard, orfèvre pop anglais).

Est-ce parce que les Rolling Stones fêteront en 2022 leurs 60 ans de carrière qu’autant de groupes de rock reviennent ? La liste ne s’arrête pas là : Placebo ("Never let me go" le 25 mars) se présente aussi.

Même les vétérans pop de Tears for Fears, près de 40 ans de carrière et des fans comme The Weeknd, sortent d’un silence discographique de 18 ans ("The tipping point" le 25 février).