L'Ancienne Belgique lance une série de formats inédits et un nouveau site web

Si l’Ancienne Belgique (AB) doit rester portes closes, le travail se poursuit en coulisses. La salle de concert bruxelloise va lancer un nouveau site web, afficher les nouvelles couleurs pour le logo de la façade de l’AB et lancer une série de formats inédits et un cortège de jeunes artistes émergents.

L’Ancienne Belgique a annoncé qu’elle confiait temporairement ses clés à quelques artistes en résidence : Benjamin Abel Meirhaeghe, Whispering Sons, Coline & Toitoine, le projet Immersive Music de David Poltrock & Adriaan De Rover, Hi Hawaii & The Extensions et Stakkatak.

Les artistes belges seront aussi mis à l’honneur sur plusieurs plateformes pendant la 'Week Van de Belgische Muziek' (Semaine de la musique belge) du lundi 8 au dimanche 14 février.

À l’AB, les talents locaux Bryn, Ana Diaz et Chibi Ichigo joueront un live set en direct sous l’étiquette de Bloom Town.

Avec la série en ligne 'Homegrown', nous revenons sur des live inoubliables d’artistes belges : Charlotte Adigéry, Arno, Whispering Sons, Brihang, Mélanie De Biasio et Balthazar entre autres.

L’AB s’associera aussi pour la première fois à Black History Month Belgium, qui se consacre cette année au développement de 'Black Archives' belges.

Nous souhaitons aborder cette thématique à travers un épisode du podcast 'Guestlist' et un entretien réalisé par BHM sur l’expérience des musiciens noirs en Belgique.

Enfin, avec la série vidéo 'ABXL', l’AB souhaite créer une plateforme pour la scène bruxelloise.

Nous invitons les jeunes artistes prometteurs à jouer une composition originale dans leur endroit préféré de la capitale. Dans le premier épisode, nous découvrons le rappeur Linca à la Cité de l’Amitié, le quartier où il a grandi.

