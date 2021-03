L’Ancienne Belgique double son offre avec la Nouvelle Belgique, une salle de concert virtuelle

La crise sanitaire a été un accélérateur de la digitalisation de la culture. On a dû trouver des solutions de fortune comme le livestream de concerts ou les visites virtuelles de musée. Mais pour les concerts de rock, rap, électro ou les sets dj, le streaming video est une pâle copie de l’expérience d’un "vrai" concert en live. Parce qu’on va rarement assister seul à un concert, parce que l’intérêt c’est de vibrer ensemble face à la scène, de bouger, de transpirer et, évidemment, de partager ses impressions pendant et après. Dans la salle et au bar.

Les concerts dans des univers 3D, ce n'est pas une nouveauté . Comme l'explique le magazine Tsugi , U2 avait donné un concert en 2008 déjà, dans l'univers virtuel de Second Life . Mais le plus souvent ça se passe à l'intérieur de jeu video comme Fortnite ou Minecraft . Des festivals virtuels y sont organisés, et la tendance s'est accélérée en 2020 avec les prestations du dj Marshmello puis du rappeur Travis Scott dans Fortnite en février et avril 2020. Des prestations de 10 à 15 minutes qui ont rassemblé jusqu'à 12,3 millions de joueurs/spectateurs en simultané, précise Tsugi. Une partie de Fortnite étant limitée à 100 joueurs, l'avatar est dupliqué en conséquence sur des serveurs.

La Nouvelle Belgique sera la copie conforme de la salle principale de l’AB , mais reconstituée dans un environnement de gaming interactif. Les spectateurs se connectent à la plateforme Yabal , se choisissent un avatar qu’ils peuvent customiser et se déplacent dans la salle. Au moment du concert, les avatars des musiciens apparaissent sur scène et jouent. Techniquement, les artistes jouent revêtus de combinaisons de capture de mouvement. Ces mouvements sont reproduits en temps réel sur l'avatar numérique à l’écran. Les musiciens peuvent se trouver n'importe où.

Pourquoi recréer l'AB et ne pas inventer un nouvel univers ?

Hervé Verloes, le directeur de production VR de Poolpio (la start up qui a modélisé la salle de l'AB), explique que La Nouvelle Belgique est conçue comme une nouvelle offre - virtuelle - mais avec la volonté d'offrir une expérience au plus près de celle d’un concert physique. A la fois pour le spectateur et pour l'artiste. Le spectateur pourra se déplacer dans la salle, danser, se retrouver au balcon ou aller au bar.

L'artiste doit pouvoir être à 100% dans son show et ne pas avoir l'impression de faire une session sur Zoom. Pour cette raison, le concert a lieu en vrai live (et pas pré-enregistré) et les musiciens jouent, in real live, sur la scène de l'AB dans les conditions exactes d'un concert : le son est mixé et balancé au même volume et le light show est réalisé en direct dans la salle et dupliqué sur la scène virtuelle.

Favoriser les interactions

Les spectateurs, à travers leur avatar, peuvent dialoguer entre eux via un chat texte, saisir et partager des objets. L'artiste, pendant sa prestation sur scène, verra son double virtuel sur un écran et pourra adapter ses actions. Poolpio a aussi implémenté une messagerie instantanée entre l'artiste et ses fans. Pendant son concert, l’artiste voit les messages et peut interagir. Par exemple pour la demande d'un morceau en particulier ou des messages de fans. Un dialogue peut être entamé.

Démonstration des possibilités avec Travis Scott, transformé en géant, dans le jeu Fortnite