L’album "Renaissance" de Pepa Niebla marque le passage à un tout nouveau chapitre de son histoire

La chanteuse et compositrice espagnole Pepa Niebla est réputée pour sa polyvalence vocale qui lui a permis de participer à une grande variété de projets : du blues à la soul en passant par le jazz, le son cubain et la musique populaire. Installée en Belgique, Pepa Niebla a trouvé sa sonorité et sa direction en tant qu’artiste, donnant vie à ses propres compositions et arrangements avec son nouveau projet : "Renaissance".

Après avoir terminé avec brio ses études au Conservatoire de Bruxelles sous la direction de David Linx, Stéphane Galland et Christophe Wallemme, Pepa occupe la scène jazz belge et anglaise en participant à de nombreuses collaborations dont des concerts live, des émissions de radios et différentes publications discographiques tant en anglais qu’en espagnol. L’album met en évidence son sens de la beauté, de la liberté et de la lumière au travers des aspects mélodiques de ses compositions, de leurs couleurs harmoniques autant que par la qualité de ses textes.