L’album "Le Métèque" de L’âme Des Poètes, se découvrir dans la musique des autres

L’Âme Des Poètes explore depuis 1992 le répertoire des grands standards de la chanson française pour en livrer des versions instrumentales pleines d’émotion, de créativité et d’humour. Ce Trio est composé de trois musiciens de jazz de tout premier plan : Jean-Louis Rassinfosse, contrebassiste à la sonorité tellurique et à l’humour dévastateur, Pierre Vaiana, saxophone soprano et Fabien Degryse à la guitare acoustique.

Moustaki, Salvador, Annegarn, Montand, Baker, Dalida…

L’âme des Poètes a voulu approcher ce nouvel opus sous un angle différent. Le point de départ étant la chanson "Le Métèque" de Georges Moustaki. Les choix furent difficiles, la grande tradition de la chanson d’expression française a souvent été élaborée par de magnifiques "métèques" au sens noble et ancien du terme. Le mot "métèque" (μέτοικος, métoïkos: qui a changé de résidence) désigne dans la Grèce antique un statut intermédiaire entre celui de citoyen et d’étranger, réservé à des ressortissants grecs d’autres cités. Il ne comporte alors aucune connotation péjorative. Ce répertoire ne célèbre pas seulement la diversité, mais avant tout une belle brochette de grands auteurs-compositeurs et interprètes. Ce disque rend hommage aux Métèques en interprétant leurs oeuvres inoubliables et essentielles.

