L’album "About Time" du pianiste Martin Salemi, sincère et touchant

Martin est né en 1988 à Bruxelles, de parents dessinateurs. Son père, également guitariste, l’initie très tôt à la musique. Il commence le piano à l’âge de 6 ans et suit des cours à l’école de musique “Blanches et Noires”. Après ses études secondaires, il étudie un an au Conservatoire Royal de Liège en élève libre le piano classique, la composition et l’improvisation libre. Il est ensuite admis au Conservatoire de Bruxelles en piano jazz et suit des cours notamment chez Nathalie Loriers ou Diederik Wissels. Il s’intéresse à toutes les musiques et aux différents styles pianistiques, et a eu l’occasion d’approcher, en plus du piano jazz, le classique, la salsa, le funk, le rock… Depuis 2008, Martin enseigne également le piano et développe un intérêt grandissant pour l’enseignement de la musique aux plus jeunes.

Après son premier album "Short Stories" qui avait séduit avec son mélange de grooves syncopés, de ballades lumineuses et de mélodies ciselées, Martin Salemi nous revient ici avec un album soigné à l’ambiance feutrée, un album dont la cohérence du propos et la maturité du jeu nous confirment tout son talent pour pouvoir nous offrir une musique intemporelle, en dehors des modes et des courants, une musique sincère et nourrie d’une grande humilité.

Un nouvel album dense et aérien

Avec "About Time" paru sur le label belge Igloo, Martin Salemi et son trio (Boris Schmidt à la contrebasse et Daniel Jonkers à la batterie) réussissent à créer une œuvre à la fois dense, compacte et aérée, tout en laissant la musique respirer et sans jamais sembler la forcer. On compte parmi ses influences Stefano Bollani ou Diederik Wissels, mais aussi des pianistes de la “nouvelle vague” américaine tels qu’Aaron Parks et Gerald Clayton, ou les grands maîtres que sont Keith Jarrett, Brad Mehldau ou encore Gonzalo Rubalcaba.