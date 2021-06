L'agenda de tous les concerts jazz en Belgique grâce à "Jazz In Belgium"

Les Jazz Days des Lundis d'Hortense - Alex Koo Trio - Jazz Day 2021 - 30/04/2021 Alex Koo (piano), Dré Pallemaerts (batterie), Lennart Heyndels (contrebasse). Avec son dernier album, Alex Koo confirme qu'il est l'un des pianistes les plus prometteurs et les plus talentueux de sa génération. Salué par DownBeat Jazz Magazine, une référence internationale pour le jazz, son album " Appleblueseagreen " est le fruit d'une collaboration avec les pointures américaines Mark Turner et Ralph Alessi. Aujourd'hui, le jeune musicien belgo-japonais fait partie de ces pianistes qui savent se démarquer. Entouré de Dré Pallemaerts et Lennart Heyndels, son trio propose un mélange de compositions et d'improvisations hypnotiques. Caractérisé par une forte complicité, il fait la part belle aux sonorités à la fois fluides, dynamiques et aériennes. Une aventure musicale passionnante !