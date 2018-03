L'affiche de Rock Werchter dévoilée au complet

Rock Werchter a annoncé vendredi les 25 derniers noms qui viennent compléter l'affiche de son édition 2018, avec entre autres Noel Gallagher's High Flying Birds et Parov Stelar, a indiqué l'organisateur Herman Schueremans.

Les nouveaux noms pour le premier jour du festival, le jeudi 5 juillet, sont Rae Sremmurd, Craig David presents TS5, Little Simz, Gang Of Youths, Jade Bird et Otzeki.

Air Traffic, Courteeners, Curtis Harding, Wolf Alice, Sam Fender et Isaac Gracie se produiront, eux, le deuxième jour de l'événement de l'été.

Le samedi, les podiums seront envahis par The Breeders, Jorja Smith, The Last Internationale, Durand Jones And The Indications et Emma Bale.

Enfin, ce sera le tour de Noel Gallagher's High Flying Birds de prendre possession de la scène le dimanche 8 juillet, ainsi que Parov Stelar, Post Malone, Novastar, Albert Hammond Jr, Naaz, The Academic et Warbly Jets.

Herman Schuermans parle d'une affiche diversifiée et large. "Rock Werchter 2018 compte 94 noms. Il n'y a jamais eu autant d'artistes annoncés au festival" et ce, grâce notamment à l'introduction d'une quatrième scène cette année baptisée "The Slope", qui a pour vocation d'accueillir des "jeunes loups, des stars de demain et des découvertes".