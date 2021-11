Kurt Elling, voyage entre jazz, blues et funk

Il est certainement un des chanteurs les plus surprenants et les plus inventifs dans le monde du jazz. Et il nous revient en force avec un album rempli de rythmes syncopés, du funk bien trempé et des nouveaux textes.

Crooner moderne, l’Américain Kurt Elling (né à Chicago le 2 novembre 1967) est l’un des plus éminents chanteurs de jazz de sa génération, capable d’embrasser un répertoire de ballades ou de se lancer dans une fantaisie scat. Signé en 1995 par Blue Note sur la foi d’une maquette, il enregistre cinq albums studio en dix ans pour le fameux label dont "The Messenger" (1997), "This Time It’s Love" (1998) ou "Man in the Air" (2003). En 2006, il change pour le label Concord pour lequel il signe "Nightmoves" (2007) et en 2009, un hommage aux chansons produites par John Coltrane et Johnny Hartman en 1963 ("Dedicated to You : Kurt Elling Sings the Music of Coltrane and Hartman".