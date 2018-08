Kristen Stewart enrôlée pour le nouveau clip d'Interpol

Le groupe américain vient de dévoiler le clip de son nouveau single "If You Really Love Nothing".

La formation new-yorkaise a partagé le clip du titre "If You Really Love Nothing", à retrouver sur leur nouvel album "Marauder". Celui-ci met en scène l'actrice Kristen Stewart et l'acteur Finn Wittrock, vu dans "La La Land" ou dans la série "American Horror Story". Tous deux assistent à une fête d'anniversaire orgiaque dans un restaurant.

Il s'agit du troisième single issu de l'album "Marauder", le sixième album du groupe. Interpol a préalablement dévoilé les titres "The Rover" et "Number 10". Le dernier album d'Interpol "El Pintor" est sorti en 2014.