Kid Noize et Grandgeorge complètent l'affiche de FiestaCity

Kid Noize et Grandgeorge complètent l'affiche de la 17e édition de FiestaCity, le festival musical verviétois organisé au centre-ville du 23 au 25 août, ont annoncé lundi matin les organisateurs. Ces deux artistes se sont produits ce week-end aux Francofolies de Spa.

Reconnu comme l'un des meilleurs DJ belges, Kid Noize se produira sur la scène principale de la Place du Martyr le vendredi 23 août à 23h00. Fort de deux albums, l'homme à la tête de singe (The Man with a monkey face, titre du deuxième album), embarquera les festivaliers dans son univers électro désormais élargi.

Grandgeorge revient cet été à la scène après avoir travaillé sur son deuxième album, Face to Faith. Également programmé le 23 août (21h45, cour Fischer), il invitera le public a se déhancher sur des rythmes pop, afro et électro. Un retour attendu après le fulgurant succès de "So fine" en 2016 qui lui avait valu un D6Bels Music Award et une tournée de plus de 100 dates en Belgique.

L'affiche 2019 du festival gratuit est désormais complète. Au total 50 concerts sur quatre scènes différentes parmi lesquels Jethro Tull (24 août) mais aussi Cali et Alain Chamfort (25 août), sont programmés.