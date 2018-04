Khalid enrôlé par Sabrina Claudio sur le morceau "Don't Let Me Down"

La chanteuse de R&B a dévoilé via YouTube le nouveau titre "Don't Let Me Down" en featuring avec Khalid.

Entendue sur la bande-son du film "Cinquante nuances de Grey" avec le morceau "Cross Your Mind", la jeune artiste Sabrina Claudio s'offre un duo avec Khalid sur le titre "Don't Let Me Down".

La jeune femme a publié l'année dernière une mixtape, ainsi que deux singles cette année "All to You" et le duo avec Khalid. Mais rien ne laisse entendre qu'un album serait en préparation.

Quant à Khalid, on a pu l'entendre sur la bande-son de "Black Panther" avec son titre "The Ways" ainsi que sur un titre de Normani Kordei de Fifth Harmony, "Love Lies", à retrouver dans le film "Love, Simon".