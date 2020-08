Kevin Eubanks, Un virtuose de la guitare méconnu

Né à Philadelphie en 1957 dans une famille de musiciens, Kevin Eubanks décide de devenir guitariste après un concert de James Brown. Il s’installe à New York pour y faire ses débuts en tant que musicien professionnel.

A New York, il joue avec des stars du jazz comme le batteur Art Blakey pour une tournée européenne en 1979 avec les Jazz Messengers. Il travaille avec les groupes de Roy Haynes et de Slide Hampton dans des clubs de jazz new-yorkais en 1980, et avec Sam Rivers en 1982. Comme son frère Robin, il enregistre avec le bassiste Dave Holland. Parallèlement, il forme son propre Quartet en 1983. Son premier album en tant que leader, "Guitarist", paraît sur le label Elektra Records en 1982, il est alors âgé de 25 ans. Vient ensuite un contrat de sept albums avec GRP Records et quatre autres avec Blue Note Records.