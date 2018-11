Kelly Rowland est de retour avec "Kelly"

L'ex-membre des Destiny's Child Kelly Rowland revient avec son premier single en solo depuis 2013.

Kelly Rowland avait rejoint Busta Rhymes et Missy Elliott sur "Get It", un titre sorti au mois de février 2018. Mais ses dernières nouveautés en solo datent de 2013, année de sortie de l'album "Talk a Good Game".



Sur le nouveau morceau, l'ex-membre du groupe Destiny's Child affiche une assurance et un amour-propre assumés en rappant sur la manière dont les autres la voient. La chanteuse n'a pas précisé si "Kelly" laissait présager un nouvel album.