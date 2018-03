Kelly Clarkson dévoile le clip de "I Don't Think About You"

La chanteuse américaine Kelly Clarkson a mis en ligne son tout dernier clip "I Don't Think About You" issu de son album "Meaning of Life" sorti en octobre 2017.

La vidéo met en scène plusieurs personnages féminins qui traversent des situations difficiles, allant de la fillette dont les parents se disputent sans cesse à la pop star malmenée par sa maison de disque.

Toutes ces jeunes femmes finissent par trouver la paix en allant rejoindre Kelly Clarkson, partie pousser la chansonnette sur un podium.

"Meaning of Life" a atteint la deuxième place du classement des meilleures ventes d'albums référencées par Billboard l'année dernière.