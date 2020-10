Keith Jarrett : "Je ne sais pas à quoi est censé ressembler mon avenir"

Depuis, il ne s'est mis que de rares fois au piano, jouant de la main droite uniquement. "Je ne sais pas à quoi est censé ressembler mon avenir", a-t-il confié au New York Times. "Je ne me considère pas comme un pianiste aujourd'hui."

On me dit que le maximum que je pourrais récupérer de ma main gauche, c'est la capacité de tenir un verre

Le pianiste américain de jazz Keith Jarrett ne pourra sans doute plus jamais se produire en concert, partiellement paralysé par deux AVC, explique-t-il dans un entretien publié mercredi par le New York Times.

De Art Blakey à Miles Davis

Sa première formation était classique, mais à l'âge de 15 ans. En 1964, Keith Jarrett s'installe à New York pour s'implanter dans le monde du jazz. Après une tournée avec les New Jazz Messengers d'Art Blakey, Keith Jarrett rejoint le quatuor de Charles Lloyd en 1966. Il a également joué de l'orgue et du piano électrique avec Miles Davis en 1970 et 1971.