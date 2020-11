Keith Jarrett avait fait de ses concerts en solo une pierre angulaire de sa carrière

Le 30 octobre 2020 sortait sur le label ECM l’album "Budapest Concert" de Keith Jarrett. Au même moment, le pianiste américain annonçait dans le New York Times, la fin de ses prestations en public suite à deux AVC survenus en 2018 et qui ont laissé des séquelles.

À côté de ses différents Trio, il avait fait de ses concerts le fer de lance de sa carrière et de sa discographie riche d’une centaine d’albums pour le label ECM. L'association de Keith Jarrett avec ECM date de novembre 1971, lorsque lui et le producteur Manfred Eicher collaborent pour la première fois avec l’enregistrement de l'album de piano solo extrêmement influent "Facing You", huit courtes pièces qui, selon les mots d'Eicher, "tiennent ensemble comme une suite". L'album a également préfiguré les concerts de piano solo qui seront un aspect si déterminant de la carrière de Jarrett. Le premier sortira le 1er novembre 1973, "Bremen Lausanne", capté le 20 mars 1973 à Lausanne en Suisse et le 12 juillet 1973 à Bremen en Allemagne. Ses concerts en solitaire mèneront Keith en France, Allemagne, Autriche, Italie, New York, Japon…