Kat Eaton, la nouvelle génération soul britannique

Kat Eaton s’est régulièrement fait un nom ces dernières années au Royaume-Uni, ainsi qu’à l’étranger. Découverte par BBC Introducing, ses premiers singles lui ont valu le soutien de la BBC. Ayant déjà effectué une tournée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne en première partie de divers artistes (Jools Holland, Marc Broussard, The Teskey Brothers, Mama’s Gun), elle a vendu à guichets fermés de nombreux spectacles à Londres, coécrit avec des artistes tels que Ruby Turner, Caro Emerald et Andy Platts (Mama’s Gun/Young Gun Silver Fox). Ces derniers temps, la chanteuse anglaise s’est imposée comme l’une des artistes les plus talentueuses et les plus actives dans son domaine.

Kat et Nick

Kat Eaton a rencontré son collaborateur de longue date Nick Atkinson à l’âge de 15 ans à Sheffield, une ville qui a eu un impact profond sur l’identité musicale de Kat et Nick, avec sa riche lignée de musiciens de la classe ouvrière qui a énormément influencé le duo. Bien que Kat soit le visage du projet, Nick contribue en coulisses à la coécriture et à la production de l’ensemble de l’album, ce qui en fait une belle collaboration entre eux deux.

Utilisant une instrumentation entièrement live (un must pour Kat), son album "Talk To Me" reprend le son classique vintage d’inspirations telles que Barbara Lynn et Lesley Gore et l’actualise avec des arrangements contemporains. En plus de sa voix puissante, l’écriture de Kat est également habile, abordant des sujets délicats et d’actualité tels que la santé mentale (sur le titre "Talk To Me"), l’amour moderne (sur le puissant "Put Yourself In My Arms") et l’ivresse d’appeler un ex sur "Checking In".

Kat Eaton était au micro de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.