Kanye West dévoile la tracklist du prochain album de Nas

Après avoir sorti son album personnel "ye" et celui avec le rappeur Kid Cudi "Kids See Ghosts", Kanye West s'apprête à dévoiler un autre album produit par ses soins, celui du rappeur Nas. Un opus dont il a partagé la tracklist.

Dans un tweet partagé aujourd'hui, Kanye West dévoile une liste chapeautée par le titre "Nas". Nul doute qu'il s'agit de la tracklist du prochain album de Nas, produit par l'interprète de "Famous". Sept titres y figurent : "Everything", "Bonjour", "Not For Radio", "Adam and Eve", "Simple Things", "Cops" et "I Can Explain".

Il s'agit du 12e album studio de Nas. Son dernier opus "Life is Good" est sorti en 2012.

Après avoir produit l'album de Pusha-T "Daytona", le sien, "ye", son disque commun avec Kid Cudi "Kids See Ghosts", sortis les uns après les autres, un autre opus produit par West devrait sortir vendredi prochain, celui de Teyana Taylor rapporte Billboard.