Kandace Springs, une voix à faire fondre la neige

Née en 1989 à Nashville, dans le Tennessee, la chanteuse et pianiste américaine Kandace Springs est une artiste en plein essor. Inspirée par le jazz et la soul, elle a reçu les éloges de son défunt mentor, Prince, qui affirmait qu’elle avait "une voix qui peut faire fondre la neige". Dès l’âge de 10 ans, elle suit des cours de piano et écoute assidûment des disques de soul et de jazz, avec comme modèle l’illustre Nina Simone. Elle se fait bientôt repérer via les réseaux sociaux grâce à son interprétation de "Stay with Me", tube de Sam Smith. Elle décide alors de déménager à New York pour tenter de percer. Sa première occasion se présente en 2014 avec son EP Kandace Springs, signé chez Blue Note Records. Mais c’est surtout en 2016 qu’elle touche un plus large public à la faveur de la publication de son premier véritable album, "Soul Eyes", avec les interventions de Terence Blanchard et Roy Hargrove, suivi en 2018 par "Indigo", produit par Larry Klein.

Un hommage à ces "Femmes qui m’ont élevée"

© Blue Note Pour son troisième album "The Women Who Raised Me" qui compte parmi les meilleurs albums de 2020, on retrouve toujours Larry Klein aux manettes. Mais cette fois, la jeune artiste s’attaque aux standards où se sont essayées les divas de la voix. Ce disque est d’ailleurs un hommage à ces "Femmes qui m’ont élevée". Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diana Krall, Nina Simone, Dusty Springfield, Bonnie Raitt ou encore Sade et Norah Jones qu’elle invite pour le titre "Angel Eyes". Un projet riche et complexe qui voyage à travers un siècle de musique, utilisant la production moderne pour assembler des chansons et des idées musicales en un nouveau genre tout en honorant des dizaines des plus grandes chanteuses de tous les temps.

Une reprise de Bonnie Raitt et Lauryn Hill