Kandace Springs appelée à faire chavirer bien des cœurs

Kandace Springs fait partie de ces artistes d’exception. Si cette chanteuse, pianiste et songwriter de 31 ans installée à Nashville revendique clairement l’influence d’artistes comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack ou Norah Jones (avec qui elle a enregistré un duo pour son tout dernier album sorti en mars 2020). "Soul Eyes", son premier album chez Blue Note Records, ne se résume en rien à une simple imitation. Son album "Indigo" sorti fin 2018, n’a fait que confirmer le talent de cette jeune chanteuse et pianiste particulièrement douée.

Les artistes qui ont le plus compté pour moi chantent tous de manière extrêmement naturelle

Le cheminement de Kandace Springs ne s’est pas fait en un jour, son premier EP, l’éponyme "Kandace Springs", sorti en 2014, était très clairement orienté R & B/hip-hop. Mais ce premier essai ne reflétait pas parfaitement sa véritable personnalité. Après en avoir longuement discuté avec ses producteurs Carl Sturken et Evan Rogers, la chanteuse prit alors la décision d’emprunter une autre direction musicale et de revenir à un son beaucoup plus organique laissant bien mieux transparaître l’influence du jazz et celle d’une enfance passée à Nashville. Durant cette période de profonde remise en question, Kandace Springs attira l’attention de Prince. La légende de Minneapolis l’invita d’ailleurs à se produire avec lui lors d’un concert donné à Paisley Park pour fêter le 30e anniversaire de la sortie de "Purple Rain".