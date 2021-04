"K-pop Evolution", un documentaire pour mieux décrypter la pop sud-coréenne qui cartonne

Vous voulez en savoir plus sur la K-pop, ce phénomène musical venu de Corée du Sud et que les jeunes adorent ? YouTube se propose de parfaire vos connaissances avec "K-Pop Evolution", une série documentaire de 7 épisodes en anglais retraçant l'histoire du monde ultra-compétitif de la pop sud-coréenne.

La K-pop ne cesse de conquérir le monde. Désormais incontournable sur la scène musicale mondiale, la pop sud-coréenne l'est tout autant sur YouTube. Les groupes et artistes affiliés à ce genre musical comme BTS ou Blackpink génèrent des centaines de millions de vues sur la plateforme vidéo de Google, dès qu'ils sortent un nouveau morceau.

YouTube a décidé de revenir sur le phénomène de la K-pop à travers une nouvelle série documentaire, intitulée "K-pop Evolution" . Ses sept épisodes reviennent sur la naissance de ce genre musical "made in Korea", de sa naissance dans les années 1990 avec le groupe Seo Taiji and Boys jusqu'à devenir aujourd'hui une industrie estimée à plus de 10 milliards de dollars. Cette série documentaire, produite par Bang Films, réserve également son lot de surprises avec des apparitions de figures emblématiques de la K-pop comme SuperM, H.O.T., BoA, Super Junior, Ha:tfelt de Wonder Girls et Sandara Park de 2NE1.

À lire aussi : "Miss Back, une émission coréenne offre une seconde chance aux stars déchues de la K-pop"

"J'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu de documentaires professionnels qui abordent la K-pop dans son ensemble. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de traiter pour la première fois des débuts de la K-pop jusqu'à aujourd'hui", a déclaré le producteur Park Se-jin, qui a participé à l'élaboration de "K-Pop Evolution". "S'il est bien accueilli, je veux travailler sur la prochaine saison, car il y a encore beaucoup d'histoires qui n'ont pas été racontées".