Jymie Merritt, bassiste des Jazz Messengers décède à l'âge de 93 ans

C’est en 1926 que Jymie Merritt voit le jour à Philadelphie. Tourné vers le rock et le blues à ses débuts, il travaillera avec B.B. King dans les années 1950, Jymie Merritt s’installe à Manhattan en 1957 et débute sa collaboration avec Art Blakey au sein de sa formation "The Jazz Messengers". Elle est composée à l’époque de Art Blakey à la batterie, Bobby Timmons au piano, Jymie Merritt à la basse, Lee Morgan à la trompette et Benny Golson au saxophone ténor. En 1964, Jymie Merritt collaborera avec le trompettiste Chet Baker puis le batteur Max Roach et le trompettiste Dizzy Gillespie. Jymie Merritt formera plus tard "The Forerunners" un concept de coopérative de musique.

Merritt est considéré comme un pionnier de la basse électrique. Il se souvenait de la première fois où il a acheté une basse Fender :