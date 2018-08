Justin Timberlake va sortir son premier livre

Le chanteur et l'acteur américain publiera en octobre prochain "Hindsight & All The Things I Can't See In Front Of Me", décrit comme une collection intime d'images et d'anecdotes qui l'ont inspiré pour créer sa musique.

Disponible dans les librairies et sur Internet le 30 octobre, le livre, édité par Harper Design, offrira un aperçu de la vie de famille de Justin Timberlake avec l'actrice Jessica Biel mais aussi son ressenti sur sa carrière professionnelle. "Hindsight & All The Things I Can't See In Front Of Me" fut co-écrit avec Sandra Bark et conçu par Michael Bierut.

"Travailler sur ce livre était un processus merveilleux pour moi, a indiqué l'interprète de "Cry me a river" dans un communiqué repris par Deadline. De nombreuses personnes, toutes aussi géniales les unes que les autres, ont fait partie de mon histoire et m'ont aidé à devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissant d'avoir pu réfléchir à ces moments, mis en lumière des amis et des lieux importants pour moi, et eu l'opportunité de partager mon expérience".

Pour rappel, Justin Timberlake a vendu ces deux premiers albums à plus de dix millions d'exemplaires. Côté cinéma, il fut à l'affiche de "The Social Network", "Bad Teacher" ou encore "Wonder Wheel" de Woody Allen.