Julian Lage, un jeu de guitare fluide et souple, sans effet inutile

Né en Californie en décembre 1987, Julian Lage s’est installé à New York depuis quelques années. Même s’il se définit plutôt comme un guitariste de blues, Julian Lage s’impose à 32 ans comme l’une des voix les plus originales de la guitare jazz américaine d’aujourd’hui. Après avoir fait ses classes dans le blues puis démontré sur scène sa virtuosité aux côtés de Carlos Santana, il a aussi joué avec Bela Fleck, Gary Burton, Pat Metheny, John Zorn, Kenny Werner, Toots Thielemans ou Charles Lloyd.

Il sort son premier album solo "Sounding Point" en 2009 qui lui vaut une nomination aux Grammy Awards. Et sur son dernier projet "Love Hurts", le guitariste virtuose nous surprend encore. Cette fois-ci, il s’associe à Jorge Roeder et Dave King, le batteur du trio " The Bad Plus ". Et à leur manière, le trio jette un pont entre le passé musical de l’Amérique et leur propre langage. La puissance expressive de Julian Lage contribue à réinventer de grands tubes américains dont il propose des versions superbement arrangées. Les Everly Brothers à Roy Orbison en passant par Keith Jarrett ou Ornette Coleman.