Journée mondiale du baiser: un nouveau clip langoureux pour PinkNoise

Ce lundi 6 juillet c'est la journée internationale du baiser! En ces temps de distanciation sociale, il n'est pas vraiment de bon ton "d'embrasser qui vous voulez" sauf si cela se fait virtuellement...

Le nouveau titre de PinkNoise s'intitule "Coco Lime" et est un véritable hommage au baiser, plus que jamais controversé en ces temps de pandémie. Dans le clip de "Coco Lime", PinkNoise nous fait découvrir un kaléidoscope de langues qui se cherchent, de baisers en tous genres et à toutes les époques: "Du plus profond au plus tendre, du plus queer au plus straight, du plus sexe au plus romantique, du plus smack au plus french kiss."

Sur un beat proche de celui du battement du coeur, PinkNoise signe avec ce clip un bel hommage à ce geste intime que nous devons bien malheureusement mettre de côté pour le moment. La science du baiser nous apprend effectivement que s'embrasser a toujours été vecteur de maladies contagieuses: 80 millions de bactéries s'échangeraient avec un seul baiser profond! "Le virus se transmettant par la salive, on ne s’embrasse plus pour se dire bonjour ni par geste d’affection, on met désormais nos lèvres à distance de celles des autres et le moindre french kiss, le fameux baiser avec la langue inventé par les français est devenu plus dangereux dans nos esprits que la pénétration" confie le groupe.

Et pourtant, hors temps de pandémie, on passerait quand même en moyenne 20.160 minutes de notre vie à embrasser! Le record du plus long baiser étant de 58 heures 35 minutes et 58 secondes de lèvres scellées!

Les deux premiers morceaux de PinkNoise "Too Hot" et "Papa Belly", étaient ancrés dans quelque chose de plus puissant et définitivement sexuel. Avec "Coco Lime" le duo nous dévoile une toute autre facette, plus sensuelle, intime et langoureuse. Début d'année PinkNoise s'était également fait remarquer pour la bande-originale du film "Les Misérables" de Ladj Ly (récompensé à plusieurs reprises à Cannes et nominé aux Oscars).