"Journée internationale du Jazz", revivez le concert de John Coltrane à Comblain-la-Tour en 1965

John Coltrane quartette © RTBF/Sonuma

Le 1er août 1965, le saxophoniste John Coltrane participe au 7ème festival international de Jazz de Comblain-la-Tour en Belgique. John Coltrane est accompagné de McCoy Tyner au piano (disparu ce 6 mars 2020), Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison à la contrebasse. Ils jouent les classiques "Crescent", "Naïma", "My favorite thing". Avec Sonny Rollins, John Coltrane était devenu à l'époque le saxophoniste ténor de jazz moderne le plus influent et le plus controversé. S'il est vrai que pour les musiciens avertis l'imagination harmonique pleine de hardiesse et de férocité de Coltrane est l'aspect le plus prenant de son style, par contre, pour la plupart de ses auditeurs profanes, la caractéristique de base de Coltrane est de communiquer une douceur émotive peu commune. Il possède une telle intensité de jeu que la série des adjectifs employés par le critique français Gérard Bremond, dans un article sur Coltrane paru à l'époque dans "Jazz Hot" ne paraissaient en rien exagérés. Brémond qualifiait son jeu de : "Exubérant, furieux, passionné, foudroyant".

