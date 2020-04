"Journée internationale du Jazz" ce jeudi 30 avril, la RTBF poursuit la mise en valeur de ses contenus Jazz

IL ETAIT UNE FOIS LA TELE - Ella Fitzgerald à Bruxelles - 10/12/1985 En 1957, Ella Fitzgerald est en concert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle interprète : "Angel eyes", "Lullaby of birdland", "Love for sale", "Tenderly", "April in Paris", "One of those things", "I got the guy", "I can't give you anything but love", "Air Mail Special", "It don't mean a thing (if it ain't got that swing)". Norman Granz dit quelques mots à la fin du concert.