Joshua Redman et Christian McBride reforment leur Quartet pour "RoundAgain"

Il aura fallu attendre plus de 25 ans avant de revoir ce Quartet de rêve se reformer. Ce nouvel album "RoundAgain" présente le groupe reconfiguré comme un Quartet à parts égales comprenant Joshua Redman, Christian McBride, Brad Mehldau et Brian Blade.

En 1994, Redman enregistre avec ces mêmes musiciens un projet qui est devenu entre-temps un des albums majeurs des années 90 pour tous les amateurs de musique : "Moodswing". C’était au départ un groupe qui rassemblait surtout quatre jeunes amis, chacun d’entre eux n’ayant qu’une vingtaine d’années. Mais curieusement, ce line up n’a jamais réenregistré d’albums par après. L'album "MoodSwing" de 1994 était le troisième du saxophoniste, mais les quatre "jeunes loups" étaient en pleine ascension et chacun allait bientôt lancer sa propre carrière. Le pianiste Brad Mehldau pour cimenter l’esprit pop post-Beatles dans le jazz, Christian McBride en tant que bassiste et leader de groupe et Brian Blade en tant que batteur de classe mondiale qui a su s’épanouir notamment dans le quartet de Wayne Shorter. Rapidement, Redman s’est rendu compte que ce groupe n’allait pas pouvoir exister longtemps.