Joshua Redman bientôt de retour avec son groupe formé il y a 26 ans

Sortira le 10 juillet 2020 "RoundAgain ", album que l’on doit aux membres initiaux du Quatuor de Joshua Redman à savoir Redman au saxophone, Brad Mehldau au piano, Christian McBride à la basse et Brian Blade à la batterie, premier enregistrement du groupe depuis "MoodSwing" en 1994. L'album comprend sept chansons nouvellement composées: trois de Redman, deux de Mehldau et une de McBride et de Blade.

Fils du saxophoniste Dewey Redman qui fut associé dans les années 70 aux expériences du free jazz, Joshua Redman a choisi, lui aussi, les saxophones ténor, alto et soprano avec lesquels, au fil des ans, il a su affirmé sa personnalité. Influencé par John Coltrane, mais aussi par Lester Young et Charlie Parker, il a une connaissance de l'histoire du jazz qui nourrit son inspiration et lui permet d'occuper, parmi les saxophonistes contemporains, une place particulière. Partenaire d'Elvin Jones, Pat Metheny, Jack DeJohnette, Brad Mehldau, entre autres, il enregistre en leader depuis 1992 et ses derniers albums attestent de sa maturité et de son évolution vers une musique résolument ancrée dans le hard bop mais qui a désormais acquis une indéniable originalité. Le succès que rencontre cette musique tient pour une bonne part, outre le sens mélodique du saxophoniste, à la qualité et à l'homogénéité de ses accompagnateurs.

L’album "Still Dreaming" sorti en mai 2018 réunissait Ron Miles (Cornet), Brian Blade (Batterie) et Scott Colley (Basse). A sa manière, Il rendait hommage à la musique de son père et de son groupe de l’époque "Old & New Dreams".

A cette occasion, Joshua Redman était au micro de Patrick Bivort dans "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.