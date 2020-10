José James, entre soul, jazz, blues... la combinaison gagnante

Fils d’un saxophoniste panaméen, José James naît en janvier 1978 et grandit à Minneapolis, dans le Minnesota. C’est à l’âge de quatorze ans qu’il découvre le jazz et commence à chanter vers le milieu des années 90. Il se passionne un temps pour le rap, mais conserve un amour indéfectible pour le jazz et la soul, John Coltrane et Marvin Gaye en particulier. Les premières performances de José James, et des séances immortalisées sur des disques vinyle à tirage limité, font immanquablement penser à Gil Scott-Heron ou à Terry Callier. En 2006, venu à Londres avec ses musiciens dans le but de concourir à un tremplin de jazz, le chanteur est remarqué par le DJ de la BBC Gilles Peterson, qui lui propose de signer directement sur son label Bronswood Recordings.

Billie Holiday, Bill Withers en passant par le belge Jef Neve

Il enregistre plusieurs albums dont "The Dreamer’" en hommage à Martin Luther King, un album en duo avec le pianiste belge Jef Neve pour le label Impulse !, "No Beginning No End" en 2013 pour le label Blue Note, un petit bijou de nu-soul et de jazz. "Yesterday I Had the Blues : The Music of Billie Holiday" en 2015. En 2018, parait son projet "Lean on me" en hommage à Bill Withers dont il reprend les titres les plus connus en y ajoutant sa patte. Le répertoire est choisi par José James et Bill Withers himself. L’album donne une nouvelle vie aux chansons de Bill Withers en apportant des nouvelles dimensions.