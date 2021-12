José James chante noël, du pur bonheur !

Au cours des treize dernières années, en tant que chanteur ou producteur, le chanteur américain José James a largement prouvé qu’il était capable de couvrir un large spectre de musiques différentes : des standards traditionnels de jazz sur son premier album "The Dreamer", des reprises de Bill Withers et Billie Holiday sur "Lean On Me" et "Yesterday I Had The Blues", et de la soul atmosphérique sur la série "No Beginning No End".

Pour son nouvel album, "Merry Christmas from José James", le chanteur applique sa vision de la musique à des chansons que tout un chacun connaît – des chansons de Noël comme "Let It Snow" et "White Christmas". "This Christmas" est un exemple de cette approche. Jharis Yokley ouvre avec un coup de batterie légèrement déjanté alors que le pianiste Aaron Parks balance des accords familiers du classique de Donny Hathaway. "Et ma fille chante sur ce morceau pour la première fois, elle n’a que 8 ans. C’était génial", dit fièrement James. Voilà, en substance, ce qu’est Noël : du temps en famille, des bonnes énergies et des sonorités chaleureuses qui se propagent dans toute la maison. James, originaire de Minneapolis, s’est inspiré de la nostalgie de son enfance pour ce projet. Il a pensé aux chansons de Noël qu’il avait l’habitude d’entendre et à la neige qui recouvrait les rues. Il a évoqué sa grand-mère, qui lui a fait découvrir la musique de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.