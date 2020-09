Jonathan Kreisberg, un guitariste passionné en recherche constante d'innovations

Initialement influencé par des guitaristes de rock comme Jimi Hendrix et Steve Vai, Kreisberg a créé de nouvelles voies musicales à explorer en ajoutant l'influence du compositeur classique Claude Debussy, du pianiste de jazz Keith Jarrett et du guitariste de fusion britannique Allan Holdsworth.

Né à New York en 1972, Jonathan Kreisberg est imprégné de musique dès sa plus tendre enfance. Il grandit en Floride, fait ses études au New World School of the Arts et à l’Université de Miami dont il fut le guitariste choisi pour le groupe local de jazz. Ce qui lui a donné l’occasion de partager la scène avec ces grands musiciens disparus que sont Michael Brecker ou Joe Henderson.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le jeune musicien a enregistré un album en 1995 avec le groupe Wyscan, mélangeant des éléments de rock progressif et en s’inspirant de groupes comme Yes ou King Crimson. En l’espace de dix ans, Kreisberg est passé de guitariste de rock à un musicien de jazz en passant par la fusion.