Jonathan Krego est chanteur et influenceur, sa dernière chanson "Patate" est née sur les réseaux !

Depuis son passage pas The Voice Belgique en 2017, où il a été coaché par Vitaa et Slimane, Jonathan Krego a continué son bout de chemin dans la musique. Très actif sur les réseaux (Tik Tok et Instagram), Jonathan Krego divertit ses fans en postant ce qu’il appelle des "cartes postales": "Ce sont de petites vidéos avec un message simple, comme on pourrait trouver en magasin des cartes postales toutes faites avec un message pré-écrit. Ici je fais la même chose mais en vidéo et avec des petits messages qu’on n’ose pas forcément dire en vrai. J’invite ensuite les gens à l’envoyer à la personne à qui ça leur fait penser." Sa dernière "carte postale a rencontré tellement de succès qu’il a décidé d’en faire une vraie chanson qui figurera sur son prochain EP. " Mon nouveau titre ' Patate' célèbre l’amour amical . La version "carte postale" a dépassé les 7 millions de vues sur Tik Tok et Instagram, c’est incroyable, je ne m’y attendais pas ! Mes fans l’ont tellement aimée qu’ils m’ont demandé d’en faire une version longue et j’ai pris beaucoup de plaisir à le faire !" Une chanson hommage à toutes les plus belles amitiés du monde, dont le clip a été tourné chez "Robert La Frite" à Charleroi. "J’aimais bien l’idée de la friterie parce que c’est un lieu où l’on se rend entre amis et c’est quand même un chouette clin d’œil pour une chanson qui s’appelle "Patate". Robert La Frite est une institution à Charleroi, je ne pouvais pas aller ailleurs et je trouvais ça drôle de se rendre à la friterie en costume" nous explique l’artiste.

Tout est parti d’une vidéo humoristique de 30 secondes postée sur les réseaux et appelée "Patate". Quelques millions de vues plus tard, la déclaration d’amitié du chanteur Jonathan Krego est devenue une vraie chanson.

"Tu es magnifique, même si tu as du mal à le croire" , "Je m’en fous de ce que tu penses de moi", "Je mange ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux"… Avec ses cartes postales, Jonathan Krego véhicule essentiellement des messages positifs, sur fond de chorégraphie, de beats entraînantes et de grands sourires : "Habituellement j’aime bien jouer sur la mélancolie, du coup c’est un vrai challenge de travailler sur des messages positifs et d’encouragement mais je pense que ce sont des choses que l’on a tous besoin d’entendre dans cette période difficile que l’on traverse depuis 2020. Et comme ça a l’air de faire du bien aux autres, ça me fait du bien aussi !"

Avec ses 290.000 followers sur Tik Tok et ses 36.000 abonnés sur Instagram, l’artiste est désormais aussi "influenceur", un nouveau statut qu’il n’avait pas prévu. "A la base j’ai commencé à publier ces vidéos pour essayer de garder la communauté que j’avais pu gagner en participant à The Voice. Sortir un album prend énormément de temps, mon premier Ep va sortir en 2022 alors que mon passage dans l’émission de téléréalité remonte à 2017. Entre-temps, il fallait que je propose du contenu à mes followers pour ne pas les perdre. Au final c’est toute une nouvelle communauté que j’ai réussi à fédérer grâce à mes vidéos et mon contenu sur les réseaux." Lorsque l’on demande à Jonathan Krego si les artistes émergents d’aujourd’hui pourraient se passer d’une présence sur les réseaux sociaux, sa réponse est non. Pour lui, il n’y a pas l’ombre d’un doute que se constituer une communauté en ligne fait partie intégrante de l’évolution du métier d’artiste.

Aujourd’hui en tant qu’artiste c’est impossible de se passer des réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux ont permis à beaucoup d’artistes de se faire repérer pour ensuite signer des contrats avec des grandes maisons de disques. Sans eux, beaucoup n’auraient probablement jamais réussi à passer le cap de "chanteur dans sa chambre" à "je me produis sur une scène" confirme Jonathan Krego : "On est à une époque ou l’industrie musicale n’a plus rien avoir avec celle des années 90. Aujourd’hui, avec un smartphone on peut déjà enregistrer et composer une chanson complète et sur ce même appareil on peut aussi tourner et monter un clip qui sera complètement crédible. Avec internet, n’importe qui peut exploser avec la bonne idée."

Les réseaux sociaux permettent aussi aux artistes d’être en contact direct avec leurs fans et de tester de nouvelles choses. "Clairement, sans les réseaux, la chanson "Patate" ne se serait jamais retrouvée sur mon EP. Ici c’était une petite vidéo que j’aimais bien, mais dont je n’aurais jamais imaginé en faire une vraie chanson. Mais au final, ça a tellement plu que j’ai joué le jeu. Les réseaux permettent de prendre la température et de voir ce que les gens aiment et ce qui fonctionne… ou pas ! "

Jonathan Krego passe beaucoup de temps à écrire, composer, tourner et monter ses "cartes postales" mais aussi à répondre aux messages et commentaires de ses fans. "Les réseaux cassent le côté 'star système' de la musique en rendant les artistes beaucoup plus accessibles… C’est aussi c’est nouveau et c’est quelque chose que j’aime beaucoup. Après, c’est vrai que ça me prend énormément de temps de répondre à tout le monde mais je le fais parce que ça me plaît et que je préfère être vu comme quelqu’un d’accessible que comme une divinité derrière un écran."

En plus de ses vidéos "cartes postales", Jonathan Krego travaille actuellement sur son premier EP qui sortira début 2022. "J’ai beaucoup évolué musicalement depuis 2018 mais les gens qui me suivaient sur The Voice se retrouveront sur l’album, tout comme ceux qui m’ont découvert grâce à mes cartes postales sur Tik Tok ou encore ceux qui ont aimé mon premier single "Millenials". Au final ce premier EP sera comme un patchwork de tout ce que j’ai fait et ce que je suis."

Pour votre dose de bonne humeur en musique, suivez Jonathan Krego sur Instagram et Tik Tok !