Jon Batiste, sa vision artistique et le charisme exubérant lui ont valu le titre de "prince couronné du jazz"

Il est reconnu pour son originalité, son talent éblouissant et son sens aigu du style. Il passe avec une aisance déconcertante de la maîtrise du piano à la soul, aux improvisations sur l’harmonaboard (un hybride d’harmonica et de clavier) et à la création d’expériences uniques de "musique sociale" comme il l’appelle lui-même. Que ce soit en solo ou avec son groupe Stay Human.

Jon Batiste est né en 1986 à La Nouvelle Orléans, il est devenu musicien, acteur et une personnalité de la télévision américaine. Il a travaillé avec de nombreux artistes : de Stevie Wonder à Prince en passant par Gary Clark Jr., Leon Bridges, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Quincy Jones, Ed Sheeran, Mavis Staples, Wynton Marsalis , Roy Hargrove…

Il parvient aussi à équilibrer subtilement un emploi du temps exigeant tant à l’écran que sur scène, ce qui inclut son rôle de leader de groupe et de directeur musical dans le "Late Show" avec Stephen Colbert sur la télévision américaine. Il a joué son propre rôle dans la série "Tremé" sur HBO et est apparu dans le film "Red Hook Summer" du réalisateur Spike Lee.

Fortement engagé dans les arts, la philanthropie, l’éducation et l’accompagnement des jeunes musiciens, Jon Batisteest actuellement directeur artistique du National Jazz Museum de Harlem et directeur musical de The Atlantic.

Depuis 2018, il a sorti trois projets forts complémentaires. Un album en piano solo "Hollywood Africans" et deux albums en live au club du Village Vanguard de New York "Anatomy Of Angels" et "Chronology Of A Dream".

Jon Batiste était l’invité de Patrick Bivort dans son émission " Classic 21 Lounge " sur Classic 21.