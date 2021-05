Jon Batiste, nouveau prince de la soul

Connu comme directeur musical de l'émission américaine The Late Show présentée par Stephen Colbert, Jon Batiste n'en est pas moins un pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz. Récompensé aux Oscars pour la musique du film "Soul", il vient de sortir son dernier album "We Are". Originaire de Louisiane où il naît le 11 novembre 1986, Jonathan Michael Batiste, neveu du chanteur Lionel Batiste et de l'arrangeur Harold Batiste, figures de la musique néo-orléanaise, commence par apprendre à jouer des percussions avant de s'orienter vers le piano classique.

Le trio qu'il a formé durant ses années d'apprentissage se transforme en un Quatuor baptisé Stay Human, qui enregistre l'album "Social Music" (2013), numéro un du classement jazz du Billboard. La même année, Batiste collabore avec le batteur de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith et le producteur Bill Laswell sur une bande originale d'un film resté inédit et transformée en un album intitulé "The Process" (2014).

En 2015, Jon Batiste et son groupe Stay Human deviennent les musiciens-maison de l'émission The Late Show With Stephen Colbert. Elle est diffusée depuis le 8 septembre 2015, en troisième partie de soirée, sur le réseau de télévision CBS. Elle fait suite à l'émission Late Show With David Letterman 2, annulée au printemps 2015 à la suite du départ à la retraite de Letterman.

Ed Sheeran, Stevie Wonder, Prince… Le style éclectique du pianiste se manifeste par son initiation à la musique classique, comme par l'ensemble de la musique américaine, qu'il aborde à travers le blues, le jazz, la soul ou la pop. Le musicien qui a accompagné en tournée Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Mavis Staples ou aussi Ed Sheeran, sert de référence au film d’animation "Soul" des studios Pixar/Disney en habitant le personnage principal du film : Joe Gardner, un pianiste et professeur de musique au collège qui rêve de jouer professionnellement du jazz. Fin avril 2021, il remporte l’Oscar de la meilleure musique de film.