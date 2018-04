John Coltrane en 4 jours : la playlist (presque) ultime

Une liste d’écoute sur Spotify est consacrée au monstre sacré du jazz, John Coltrane. 913 titres ou 4 jours d’écoute en hommage au saxophoniste disparu il y a plus d’un demi-siècle.

L’un des plus grands saxophonistes de l’Histoire du jazz est mort il y a 51 ans. John Coltrane était un musicien prolifique, un technicien hors-pair et une oreille de génie. Il laisse derrière lui une discographie impressionnante composée de 45 albums studio et 10 live, un pan entier de l’héritage jazz. John Coltrane était un expérimentateur, à la recherche perpétuelle de nouvelles sonorités croisant l’improvisation au rythme établi, il concevait sa musique “comme une quête spirituelle”.

Fernando Ortiz, un universitaire spécialisé dans la musique jazz, a conçu la playlist “The ‘complete’ John Coltrane” sur la plateforme d’écoute musicale Spotify. Elle ne contient pas moins de 913 titres du grand musicien, allant d’albums bien connus comme Giant Steps ou A Love Supreme à des plus anonymes comme Interstellar Space, un album enregistré avec le batteur Rashied Ali en 1967. Pour capter au mieux l’essence de la musique de Coltrane, de nombreux morceaux joués en live sont aussi présents sur la liste de lecture tout comme les titres enregistrés avec le Miles Davis Quintet, la formation jazz de rêve avec qui John Coltrane a collaboré en 1958.