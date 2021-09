Jérémie Makiese (The Voice) défendra les couleurs de la Belgique à l’Eurovision

Jeremie chante "Leave the door open" de Bruno Mars et Anderson. Paak - The Voice Belgique - Saison... Jérémie ne cesse de livrer des prestations remplies d’émotion depuis ses débuts dans The Voice Belgique. Lors du dernier live, le jeune candidat a impressionné les coachs en reprenant "Say Something" de A Great Big World et Christina Aguilera. Sauvé par sa coach, il figure désormais parmi les demi-finalistes de BJ Scott. Pour cet ultime pas avant de savoir s’il sera le finaliste de sa coach ou non, Jérémie a décidé de prouver qu’il est le chanteur soul de la saison. Ce soir, il interprète le dernier titre de Bruno Mars : "Leave the door open". Après le succès de son dernier album, notamment porté par le célèbre "24k Magic", Bruno Mars s’est associé à Anderson. Paak pour former le groupe Silk Sonic. "Leave the door open" est le premier extrait de ce projet dévoilé il y a quelques semaines. En reprenant ce titre très récent, Jérémie parviendra-t-il à conquérir le public afin d’atteindre la finale de The Voice Belgique ?