Jennifer Lopez dévoile "Medicine" aevc French Montana

Le titre "Medicine" a été diffusé pour la première fois sur Beats 1 radio le 3 avril dernier, à l'occasion d'une interview de la chanteuse réalisée par Ebro Darden. Produit par Stargate, le single fait référence au Bronx, d'où sont originaires Lopez et Montana.

Jennifer Lopez et French Montana avaient déjà collaboré en 2014 sur les morceaux "Same Girl" et "I Luh Ya Papi".

La chanteuse de 49 ans a choisi de révéler le clip du single "Medicine" pendant un épisode de "World of Dance", émission de NBC produite par Jennifer Lopez qui fait également office de juge.

Jennifer Lopez est actuellement en tournage pour les besoins du film "Hustlers", aux côté de Cardi B et de Constance Wu. La star se lancera ensuite dans sa tournée "It's My Party: The Live Celebration".

"J'aime vraiment tout ce que je fais mais c'est lorsque je suis sur scène que je me sens le plus aimée. Je m'y sens vraiment chez moi", explique JLo à Darden.

La tournée débutera les 7 et 8 juin à Inglewood, en Californie. Elle se terminera à Miami (Floride) avec deux des concerts programmés les 25 et 26 juillet. Les billets sont déjà en vente.