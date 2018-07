Jeff Mills & Emile Parisien jouent Coltrane, en direct ce soir sur Arte

L’alliance d’un DJ américain et d’un saxophoniste français, c’est ce soir au Festival Marseille Jazz des Cinq Continents.

Ce n’est pas la première fois que les deux collaborent, il y a deux ans, Jeff Mills et Emile Parisien expérimentaient déjà autour du roi Coltrane sur “Variations”. Ils remettent le couvert en explorant un peu plus encore le répertoire du saxophoniste auteur de “A Love Supreme”.

Jeff Mills est un des pionniers de la musique techno. Né à Détroit en 1963, le producteur est devenu dans les années 90 l’un des plus grands DJ de sa génération. En perpétuelle évolution, Mills est passé par plusieurs labels au fil des ans mais a toujours démontré son talent pour créer une musique imagée et reconnaissable. Adepte de l’hybridité et de l’expérimentation, il s’allie depuis quelques années au saxophoniste français Emile Parisien. Reconnu dans le milieu du jazz pour son quartet : Emile Parisien 4tet avec Julien Touery, Ivan Gélugne et Sylvain Darrifourcq. Son style est teinté d’expressionnisme et d’improvisation.

Après plusieurs performances à Paris et Nancy, ce 27 juillet, ce duo exceptionnel mêlant jazz et techno sera à Marseille Jazz des Cinq Continents, à suivre en direct à partir de 20h30 sur Arte.

