Jeanfrançois Prins à Berlin, hiver 1999

Né en 1967 dans une famille très musicale, Jeanfrançois Prins commence à jouer de la guitare à 17 ans, d'abord en autodidacte, puis après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur du son à l'INSAS, il suit les cours du Département Jazz du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où il obtient un 1er Prix de performance instrumentale en 1991. Mais il commence sa carrière professionnelle dès 1988 et enregistre un premier album en 1991, "N.Y. Stories". A partir de 1992, il tourne régulièrement sur les scènes européennes ainsi qu'au Canada et aux States, et se produit notamment avec: Toots Thielemans, Lee Konitz, Mal Waldron, Quincy Jones, Steve Houben, Jacques Pelzer, Richard Rousselet, etc.

Judy Niemack, Jeanfrançois Prins © Tous droits réservés

En 1994, il enregistre la bande originale composée par Michel Herr et tourne dans le film "Just Friends". C'est à New York qu'il rencontre la chanteuse Judy Niemack, qui allait devenir sa compagne et complice musicale privilégiée et que nous retrouvons en sa compagnie à Berlin. Les jeunes Allemands se montrent particulièrement friands de jazz, comme s'ils devaient compenser les séquelles laissées par l'Histoire, lorsque les nazis l'interdisaient mais aussi les anciennes autorités de l'Allemagne de l'Est (DDR). On retrouve également Jeanfrançois Prins en tant qu'éducateur. Il enseigne la guitare, l'histoire du jazz, ainsi que des cours d'ensemble et de théorie dans les deux Conservatoires de musique de Berlin.