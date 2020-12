Jean-Michel Jarre en concert de nouvel an dans une cathédrale Notre-Dame numérisée

Pour fêter le passage à 2021, Paris a remplacé son feu d’artifice pour un concert de Jean-Michel Jarre en réalité virtuelle dans Notre-Dame numérisée, événement à suivre notamment sur Youtube et Facebook, ont annoncé mardi à l’AFP le musicien et la ville.

C’est la seconde fois que Jarre se produira en réalité virtuelle, après son live aux Fêtes de la Musique. Pour le réveillon, de 23H25 à 00H15, il se produira en direct et apparaîtra sous la forme d’un avatar dans la cathédrale qui avait été entièrement numérisée avant l’incendie d’avril 2019. L’artiste sera dans un studio situé non loin de là, mais rien ne sera accessible au public afin d’éviter les rassemblements. Ce concert de 45 minutes sera composé de morceaux de son récent opus Electronica, nommé aux Grammy Awards, ainsi que de nouvelles versions retravaillées de ses classiques, Oxygène et Equinoxe.

Avec Anne Hidalgo, on s’est demandé comment célébrer le 31 décembre d’une autre manière, de façon innovante, confinement oblige

Parrainé par l’UNESCO, ce concert immersif d’un nouveau genre est baptisé Welcome to the other side.

Ce sera à la fois un message d’espoir pour 2021 dans les temps difficiles qu’on traverse, mais aussi l’occasion de rendre hommage à Notre-Dame affaiblie comme nous tous

Entièrement gratuit et accessible partout dans le monde, ce concert virtuel réalisé avec la start-up française VRrOOm, sera diffusé en direct sur les plateformes VRchat, Youtube, Facebook, sur France Inter, BFMTV Paris et le site de la ville Paris.fr.