Jean-François Maljean prépare un nouvel album pour 2021

Pianiste verviétois, Jean-François Maljean a longtemps travaillé avec Pierre Rapstat, avant de développer sa carrière en Asie où il connaît un succès fou. En 2021, il sortira un nouvel album piano solo. Rencontre.

Artiste belge et pianiste d’exception, Jean-François Maljean est très apprécié en Asie, particulièrement en Chine. Alors qu’il avait l’habitude de s’y produire régulièrement avant la pandémie, ses plans ont été revus cette année. En février dernier, il a tenu à écrire une chanson en soutien à la ville de Wuhan. C’est la naissance du titre Chime Of The Dawn Bells, interprétée par sa fille Noémie. Résultat : le fruit de leur travail a été visionné 100 millions de fois sur les plateformes chinoises. "C’est devenu un peu un hymne là-bas", explique Jean-François.