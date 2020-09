"Jazz Station : E-Live" : Manu Codjia, Giuseppe Millaci et Lieven Venken

La Jazz Station fêtera ses 15 ans fin septembre. Un anniversaire quelque peu particulier au regard de l'actualité, aussi avait-elle à cœur de proposer un aperçu, une esquisse de ce qui représente le cœur de sa programmation.

Cette mini-série de concerts (baptisée "Jazz Station : E-Live") évoque ainsi l'ADN de sa salle : une musique organique, curieuse et ouverte d'esprit. Partant du principe qu'il existe autant de définitions du jazz qu'il n'y a de jazz(wo)men, cette trentaine d'artistes choisis parmi tant d'autres ont marqué l'histoire de sa scène. A leur manière, ils représentent une vision contemporaine du jazz, que la Jazz Station défend quotidiennement. Artistes confirmés ou nouveaux venus à suivre de près, crossovers ou sentiers revisités, âmes voyageuses ou intimistes, ces femmes et hommes d'ici ou d'ailleurs embrassent à nos yeux ce qu'est la Jazz Station.

Manu Codjia, Giuseppe Millaci, Lieven Venken

Nouveau projet créé pour l'occasion, le duo des jazzmen bruxellois Giuseppe Millaci (basse) et Lieven Venken (batterie), qui ont l'habitude de jouer depuis de nombreuses années ont décidé de s'adjoindre le talent du gigantesque Manu Codjia (guitare). Prestigieux guitariste du jazz français, il a joué avec les plus grands et enregistré des albums devenus mythiques. Un concert de "grand jazz", porté par quelques standards et compositions des membres du trio, dans une formation classique et intimiste.

Ce concert, filmé par l'équipe de la Jazz Station est à voir dans son entièreté > ICI