"Jazz Station : E-Live" : B2 feat. Michel Seba

B2 feat. Michel Seba (Benoît Vanderstraeten, François Garny & Michel Seba)

A la base, une idée un peu folle, lancée comme ça ! Cette formule extraordinaire s'est créée dans une petite salle atypique de Rixensart (Din'l'Fosse). François Garny, leader de Slang, bassiste hors-pair, se voit proposer un concept inédit : un concert à trois basses. Le challenge est à la hauteur du talent des trois mousquetaires réunis pour l'occasion : Benoît Vanderstraeten et Sam Gerstmans complètent ce triptyque de haut niveau. La rencontre est parfaite, limpide, évidente. La musique est multidirectionnelle, leur langage vivant, aux sources et aux accents variés. On y trouve une énergie issue du rock, des sonorités venues d'Inde, des rythmes africains, sud-américains, aussi bien que des couleurs de dub ou de jungle. C'est cette diversité stylistique qui a fait vivre le groupe et on reste ébahi devant une telle vitalité. Michel Seba est de la partie lui aussi, inimitable aux percussions. Ils laissent le champ libre à la transe. La musique ondule, bouge, saute et danse aux rythmes des impros parfois énergiques, parfois hypnotiques, toujours excellentes. Pour cette captation nous retrouvons uniquement Francois Garny et Benoit Vanderstraeten pour une édition "B2", mais, cerise sur le gâteau, accompagnés par leur acolyte Michel Seba !

Ce concert, filmé par l'équipe de la Jazz Station est à voir dans son entièreté > ICI