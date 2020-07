Jazz métissé et musique indienne par Olivier Collette, Raphaëlle Brochet, Philippe Aerts

Retour sur la prestation du pianiste belge Olivier Collette invité dans le studio de l’émission "Le Monde est un Village" pour une session acoustique avec la chanteuse Raphaëlle Brochet au chant et Philippe Aerts à la contrebasse.

Olivier Collette est né en 1973, élève de Diederik Wissels et Eric Legnini, il peaufinera sa formation à New York avec les pianistes Kenny Werner et Fred Hersch. Les principales collaborations de Raphaëlle Brochet incluent Nguyên Lê, Prabhu Edouard, Philippe Aerts, Ivan Paduart, Philip Catherine, Sophie Alour, Fred Nardin, Jan de Haas, Ziya Tabassian, Steve Houben et Zap Mamma, entre autres. Philippe Aerts joue quant à lui avec les meilleurs musiciens de la scène belge (Charles Loos, Félix Simtaine, Michel Herr, Steve Houben, Diederik Wissels, etc) ainsi que des artistes étrangers de passage en Europe: Joe Henderson, Joe Lovano, Chet Baker, Lee Konitz, Bob Brookmeyer…

Au programme du trio, plusieurs titres mariant jazz et musique traditionnelle indienne. Un univers à (re)découvrir au travers d'une session acoustique enregistrée dans le studio de La Première, et un voyage musical subtil qui nous emmènera aussi en Afrique ou au Brésil...