"Jazz Day 2021", le bouquet jazz de la RTBF

Jazz Station : E-Live - Oakstreet Trio (Téo Crommen, Matteo Mazzù & Guillaume Malempré)... La Jazz Station fêtera ses 15 ans fin septembre. Un anniversaire quelque peu particulier au regard de l'actualité, aussi avait-elle à cœur de proposer un aperçu, une esquisse de ce qui représente le cœur de sa programmation. Cette mini-série de concerts évoque ainsi l'ADN de sa salle : une musique organique, curieuse et ouverte d'esprit. Partant du principe qu'il existe autant de définitions du jazz qu'il n'y a de jazz(wo)men, cette trentaine d'artistes choisis parmi tant d'autres ont marqué l'histoire de sa scène. A leur manière, ils représentent une vision contemporaine du jazz, que la Jazz Station défend quotidiennement. Artistes confirmés ou nouveaux venus à suivre de près, crossovers ou sentiers revisités, âmes voyageuses ou intimistes, ces femmes et hommes d'ici ou d'ailleurs embrassent à nos yeux ce qu'est la Jazz Station. Oakstreet Trio, avec Téo Crommen, Matteo Mazzù & Guillaume Malempré. Oakstreet Trio est avant tout une histoire d'amitié. Trois jeunes musiciens n'ayant qu'une envie : jouer le plus possible, et s'amuser. Après quelques sessions dans les salles du Conservatoire Royal de Bruxelles, il leur est apparu évident que cette formation méritait d'être prise au sérieux. Au cours des années, Oakstreet Trio a notamment eu la chance de participer aux finales du XL Jazz Contest et d'Imagine Belgique, ainsi que de jouer au Gaume Jazz Festival, à Jazz à Stavelot, à la Jazz Station, et dans de nombreux autres clubs en Belgique. Amoureux de jazz, mais aussi de folk, rock, hip-hop ou de musique électronique, Oakstreet Trio leur permet d'explorer sans aucune restriction et de créer une musique honnête, pleine d'énergie et de passion. Images réalisées par la Jazz Station.