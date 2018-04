Jasper Steverlinck, l'émotion sans artifice!

Avec son groupe Arid, il a marqué le rock belge des années 2000. Une présence, une énergie et une voix exceptionnelle ! Un dernier album en 2010 marque la fin de cette aventure avant une longue pause discographique. L’an dernier, il surprend en revenant avec un disque solo enregistré en public, en toute intimité. Un album live qui nous rappelle instantanément la beauté de sa voix et qui préfigure la sortie il y a peu de "Night Prayer", concentré d’émotions dont il nous a expliqué la naissance.

Quelle est la genèse de la création de ce nouveau disque ?

Cet album est venu lentement, seul avec ma guitare ou mon piano. Je n’avais plus de groupe et je sortais de deux ans de coach pour "The Voice van Vlaanderen" ce qui m’a beaucoup occupé. Ma priorité n’était pas de faire un album. Et puis, j’ai commencé à écrire seul, sans influence extérieure, ce qui me changeait beaucoup de l’expérience avec Arid. J’avais besoin de cette solitude. J’ai aimé cette sensation.

Une nouvelle expérience pour vous ?

C’était totalement différent, cela m’a libéré. Les écrire a été relativement facile mais c’était un vrai voyage de chercher comment j’allais enregistrer les chansons. J’ai essayé beaucoup de façons différentes, puis je suis revenu au point de départ, à des versions plus épurées, qui amènent plus d’émotions. Juste la force de la chanson, et de son histoire. On peut mieux se concentrer dessus, dans un monde trop rempli, plein de sons qui se font trop souvent concurrence.