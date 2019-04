Janet Jackson, Radiohead, The Cure entrent au "Rock and Roll Hall of Fame"

Janet Jackson et les légendaires groupes britanniques Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie, Deff Lepard ont fait ensemble leur entrée vendredi au "Rock and Roll Hall of Fame", le panthéon du rock.

La légende américaine du folk-rock Stevie Nicks est quant à elle devenue la première femme à être sacrée deux fois par le célèbre temple du rock et de la musique populaire situé à Cleveland (Ohio), où elle était déjà honorée en tant que membre du groupe Fleetwood Mac.

Un concert de gala donné au Barclays Center de New York a célébré les sept entrants pour l'année 2019 dans le "Rock and Roll Hall of Fame", qui n'admet que les artistes ayant enregistré leur premier album il y a au moins 25 ans. La liste des heureux élus avait été dévoilée en décembre.