Jamais trop vieux pour danser sur de la techno !

C’est la vidéo cute de ce vendredi : la Dj belge Amélie Lens a retourné une maison de repos avec l’un de ses morceaux techno.

Ne dites plus jamais que vous êtes "trop vieux ou trop fatigué pour faire une petite sortie au Fuse ou au C12". La Dj belge originaire de Vilvoorde, Amélie Lens, vient de vous prouver le contraire en partageant une vidéo sur son compte Instagram. En légende de la vidéo elle explique qu’elle a été invitée à jouer des "oldies" (des grands classiques de la musique) pour les résidents d’une maison de repos. Un résident lui a alors demandé de jouer "un morceau de musique moderne". La Dj a joué un morceau de son dernier EP et les résidents se sont mis à danser sur le son techno durant plusieurs minutes.

“Si les gens ne lèvent pas les bras et ne sautent pas partout, je ne suis pas contente de moi” déclarait Amélie Lens dans une interview de TRAX. Comme on peut le voir dans la vidéo, les résidents, peu importe leur âge, ont tous l’air de passer un bon moment et ils sont plusieurs à avoir les bras en l'air. Défi réussi pour la DJ! Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour s’amuser ou apprécier la techno, contrairement à ce que l’on pourrait croire. "

Ça vous manque de danser en club sur de la techno ? Bonne nouvelle : les discothèques vont pouvoir rouvrir leurs portes dès le premier octobre. N’hésitez pas à inviter papy mamy à vous accompagner sur le dancefloor…